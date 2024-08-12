أحمد أبو الوفا: كولر كان متمسك بي.. وحققت حلمي بالعمل داخل الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، كان متمسك به ومقتنع بدوره في الفريق

أحمد أبو الوفا يكشف عن رأي كولر فيه

وقال أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي السابق لفريق الأهلي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أنا أول دكتور نفسي في مصر معاه بطولتين إفريقيا، ودخولي النادي الأهلي حلم كبير وتحقق".

وأضاف:" عملي في النادي الأهلي صدفة، عملت انترفيو مع كولر وأخبرته أنني أريد أن أقنع الناس أن هذا العمل عمل مهم واقتنع بكلامي وبالتالي عملت في النادي الأهلي".

وأوضح:" الكورة في 90 دقيقة تعطي الإنسان العديد من المشاعر الذي يريد أن يشعر بها في الحياة في يومه الطبيعي، والكرة كذلك توفر للناس احتياجاتهم العاطفية".

ثم أتم أبو الوفا:" الزمن توقف مع لاعبي منتخب مصر لكرة اليد في مواجهة إسبانيا، لمدة 3 دقائق بعد إهدار هجمة مرتدة كبيرة، وبالتالي كان لا بد من تصحيح الأمور للاعبين نفسيا وذهنيا".

