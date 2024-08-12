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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكل أرتيتا، أن المدافع الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو لن يكون ضمن تشكيلة النادي اللندني في بداية الموسم الجديد، بسبب إصابة في الركبة.

ضربة موجعة قوية لأرتيتا قبل بداية الموسم

غاب تومياسو (25 عامًا) عن جولة آرسنال التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة بسبب الإصابة، ولم يشارك أيضًا في انتصاره 2-0 على ليون في لندن.

وقال أرتيتا للصحافيين عن إصابة تومياسو: "أعتقد أن الأمر سيحتاج لبضعة أسابيع أخرى لسوء الحظ، وسيتعين على اللاعب التحلي بالصبر والعمل على تجاوز ذلك".

وأشار أرتيتا إلى أن المدافع الهولندي يورن تيمبر يتوقع أن ينضم للفريق الأول الأسبوع المقبل، بعد أن غاب عن التشكيلة معظم الموسم الماضي بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة تطلب عملية جراحية، ولم يشارك أيضًا أمام ليون.

ويستهل آرسنال وصيف بطل الموسم الماضي مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة ضيفه ولفرهامبتون واندرارز، السبت المقبل.