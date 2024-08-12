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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: أولمو يشارك مع برشلونة في خوان جامبر وذا صن تكشف نبأ صادم لعملاق البريميرليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 12-08-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- فتيات كرة الطائرة تحفة ذهبية
- يوفنتوس سيخرج بالضربة القاضية ولكنه سيوقع مع نيكو غونزاليس
- الكابتن زاباتا يرمي تورينو في المجهول
كورييري ديلو سبورت
- نحن القصة
- فتيات الكرة الطائرة تمنح ايطاليا ذهبًا اسطوريًا
ماركا
- مع الميدالية البرونزية نصل إلى رقم 18
- كارفخال " 7 اشعر دون اي خسارة مع ريال مدريد أو المنتخب الاسباني "
آس
- إلى اللقاء باريس اهلًا بلوس انجلوس
- انشيلوتي يبحث في لياقة مبابي البدنية
- اتلتيكو مدريد 2-0 اليوفنتوس
- جواو يبدع
- اولمو سيشارك مع البرشا في كأس غامبر
موندو ديبورتيفو
- اسبانيا تختم الاولمبياد بميدالية برونزية
- البرشا الجديد
- سيرجي روبيرتو يودع برشلونة
- اغلاق سينما الاولمبياد
ليكيب
- المحافظة على الشعلة
بيلد
- رأي خاص
- 60 مليون صفقة انتقالات البايرن صفقة سيئة للبايرن
ذا صن
- توتنهام في مهب الريح
- نجم السبيرز ايف بيسوما يصور نفسه منتشي في حفلة قبل بدء الموسم الجديد للبريمييرليغ