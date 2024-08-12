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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بدء تسجيل الأكاديميات الخاصة لكرة القدم، وذلك لتقنين الأوضاع الخاصة بها طبقًا للوائح والشروط المعلنة للمشاركة في دوري الناشئين المزمع تنظيمه لكل من مواليد ٢٠٠٥ حتى مواليد ٢٠١١، اعتبارًا من الموسم الرياضي 2024/2025.

الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن بدء تسجيل الأكاديميات الخاصة لموسم 2024/2025

ويهدف الاتحاد المصري لكرة القدم لزيادة عدد اللاعبين المشاركين بهذه الفئات العمرية، والمساهمة في نشر اللعبة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، وكذلك خلق بيئة رياضية وتعليمية ورعاية ملائمة تعمل على التأهيل الفني والبدني والنفسي للاعبين الموهوبين، لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم من خلال أحدث التقنيات والخطط التدريبية، وهو الأمر الذى سيعود بمكتسبات إيجابية ويساهم في بناء أجيال من اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكون خبرات تساهم في توسيع قاعدة اختيار المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية، وكذلك زيادة فرص احتراف الناشئين المصريين.



وسيتم تصنيف الأكاديميات إلى مستويات مختلفة تتناسب مع الجهد المبذول منها، والدفع بالأكاديميات المتميزة صاحبة الخبرات والإمكانيات للمنافسة مع الأندية الكبرى، حيث سيتم تقسيم الأكاديميات إلى فئات "A - B - C" وفقًا للشروط والمعايير واللوائح.

- تشارك الأكاديميات ذات التصنيف A في بطولات الشباب بمسابقات الجمهورية "القسم الثاني ب"

- تشارك الأكاديميات ذات التصنيف B في مسابقات الأفرع

- تشارك الأكاديميات ذات التصنيف C في مسابقات الأفرع بعد تقنين أوضاعها

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بصدد إنشاء أكاديمية للاعبين الموهوبين تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، وجاري تنفيذ اشتراطات الاتحاد الدولي (فيفا) لحصول الاتحاد على دعم فني يتمثل في إيفاد مدرب متخصص من الاتحاد الدولي لتنفيذ المشروع.

كما أن الاتحاد المصري لكرة القدم بصدد إقامة أكاديمية لإعداد حكام واعدين من الشباب، بالشراكة مع الشركة المتحدة للرياضة.