نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري ينهي اتفاقه مع مهاجم مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد السكندري عن اقتراب الفريق من ضم المهاجم المالي عبدالله كانو لاعب اتحاد العاصمة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد أن المهاجم المالي سيصل الإسكندرية قادما من الجزائر خلال الساعات القادمة لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمى إلي صفوف زعيم الثغر.

وأضاف أن الاتحاد السكندري توصل لاتفاق مع الفريق الجزائري علي ضم المالي كانو بمقابل 150 ألف دولار، لتدعيم خط الهجوم لتعويض الرحيل المحتمل للأنجولي الهداف مابولولو إلى الدورى الليبي.

الاتحاد السكندري يقترب من ضم المالي عبدالله كانو

وانتقل المهاجم المالي البالغ من العمر 23 عاما إلي صفوف اتحاد العاصمة قادمًا من شباب الجبل الليبي عام 2023 في صفقة انتقال حر.

وشارك عبدالله كانو مع الفريق الجزائري منذ انضمامه في 36 مباراة، أحرز خلالهم 9 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

والجدير بالذكر أن زعيم الثغر أتم التعاقد مع حامد الجابر ظهير أيسر حرس الحدود، في أولي تدعيماته الصيفية.

