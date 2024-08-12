نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، حيث لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 13 لقاء، وتعادل 11 مواجهة، بينما تلقى الفريق 8 هزائم.

في المقابل يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، حيث لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات، وتعادل 13 لقاء، بينما تلقى 10 هزائم.

موعد مباراة مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري

ومن المقرر إن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

