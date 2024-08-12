نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت شعار "صيف شبابنا" مركز شباب العاشر ينظم فعاليات قتالية بمشاركة شبابية واسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم اليوم الأثنين مركز شباب العاشر فعاليات رياضية تحت شعار "صيف شبابنا" تضمنت تدريبات على مهارات القتال (الكاتا) وإقامة مباريات في القتال الحر (الكوميتيه).

تأتي هذه الفعاليات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة الفعّالة للشباب في أنشطة مراكز الشباب خلال فترة إجازة العام الدراسي.

جاءت هذه المبادرات في إطار توجيهات معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى استثمار وقت فراغ الأطفال والشباب في أنشطة رياضية وثقافية تسهم في تنشئة جيل قوي وقادر على المنافسة في المحافل المحلية والدولية.

نظمت هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية.

وقد قاد النشاط في المركز الكابتن أيمن سلامة، تحت إدارة مدير المركز طارق خضر، ورئيس مجلس الإدارة محمد أبو دراع.

تأتي هذه الفعاليات كجزء من استراتيجية الوزارة لدعم وتنمية القدرات الشبابية في مختلف المجالات، مما يعكس التزامها المستمر بتطوير القطاع الرياضي في مصر.

