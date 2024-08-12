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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل مركز التايكوندو في إطار المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد تدريباته الأسبوعية بنادي التوكيلات الملاحية.

شباب التايكوندو يواصلون تدريباتهم ضمن المشروع القومي للموهبة ببورسعيد بنادي التوكيلات الملاحية

خاض لاعبو ولاعبات الفريق متعدد المراحل السنية تدريباتهم تحت إشراف الكابتن صلاح رشدي، المدير الفني، والأستاذ وائل المحلاوي، المشرف العام على المشروع.

يحظى المشروع القومي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا برعاية ودعم الرياضيين الموهوبين بهدف إعداد جيل جديد من الأبطال الواعدين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

يتلقى المشروع دعمًا كبيرًا من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والأستاذ محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية.

ويقود المشروع في بورسعيد وائل المحلاوي كمدير تنفيذي، سامية السنباطي كإدارية للمشروع.

يعكس هذا المشروع التزام الدولة بتطوير المواهب الرياضية، ويهدف إلى تحقيق إنجازات رياضية على المستويين المحلي والدولي.

