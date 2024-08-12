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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي براغا، اليوم الإثنين، رحيل مدربه دانييل سوزا عن الفريق الذي انضم إليه في يوليو (تموز) الماضي، بعد التعادل أمام أستريلا دي أمادورا أمس الأحد في الجولة الأولى من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

براجا يقيل مدربه بعد 30 يوماً من تعيينه

وأكد النادي في بيان أن سوزا "لم يعد مدرب الفريق الأساسي".

ووجه براغا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في ترتيب الدوري، الشكر إلى سوزا وجهازه الفني على "تفانيهم والتزامهم" تجاه النادي.



وأضاف أن اسم المدرب الجديد سيتم الإعلان عنه رسميًا في الوقت المناسب.

ويأتي رحيل المدرب البرتغالي بعد تعادل براغا على أرضه بهدف لمثله أمام إستريلا دي أمادورا.

وتولى سوزا، البالغ من العمر 39 عاماً، الإدارة الفنية للفريق بداية الشهر الماضي قادماً من أروكا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، وقبلها كان مدربًا لجيل فيسنتي ومدرب مساعد في مارسيليا.

