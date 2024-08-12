أمير فادي يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية

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أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز رياضي كبير، حصد اللاعب أمير فادي طنيوس الميدالية الذهبية (المركز الأول) في بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية.

جاء هذا التتويج بعد أداء متميز وقوي في المنافسات، حيث استطاع أمير أن يتفوق على منافسيه ويثبت جدارته في رياضة المصارعة الرومانية على مستوى الجمهورية.

وقد وجهت التهاني للكابتن محمد إبراهيم والكابتن عمرو حسن على جهودهم الكبيرة في تدريب وإعداد أمير لتحقيق هذا الإنجاز الكبير كما تم توجيه الشكر للكابتن محمد النعناعي الإداري على دعمه ومساندته للفريق، بالإضافة إلى الكابتن محمود سالم على مساهماته الفعالة في هذا النجاح.

يعد هذا الفوز تتويجا للجهود المبذولة من قبل الفريق التدريبي والإداري، ويؤكد على التزامهم بتطوير المواهب الرياضية وتحقيق أعلى المستويات في المنافسات الوطنية.

