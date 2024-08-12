لاعبو نادي التوكيلات الملاحية يتألقون في بطولة منطقة القناة لتنس الطاولة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق لاعبو مركز تنس الطاولة للناشئين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في نادي التوكيلات الملاحية ببورسعيد نتائج متميزة في بطولة منطقة القناة لتنس الطاولة.

جاء هذا النجاح نتيجة للتدريب المكثف والاهتمام الكبير الذي يوليه النادي في تطوير مهارات اللاعبين، مما أسهم في تعزيز أدائهم خلال المنافسات.

و أظهر لاعبو النادي مستوى عالي من الاحترافية والتفوق، حيث تمكنوا من تحقيق مراكز متقدمة في مختلف الفئات.

أكد المدربون أن النتائج تعكس الجهد الكبير المبذول من قبل اللاعبين وفرق التدريب، مما يعزز من سمعة النادي كمركز رئيسي لتطوير المواهب في رياضة تنس الطاولة.

من جانبه، أعرب مسؤولون في النادي عن فخرهم بالإنجازات التي حققها اللاعبون، وأكدوا أن هذه النتائج هي ثمرة استثمارهم في برامج تدريبية متطورة وتوفير الدعم الكامل للناشئين.

يعتبر هذا النجاح خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي يهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الشابة في مختلف الرياضات. ويطمح النادي إلى مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات والتألق في البطولات القادمة، بما يساهم في رفع اسم بورسعيد على المستوى الوطني والدولي.

