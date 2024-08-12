نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-24 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزداد عمليات البحث على جوجل للوصول إلى ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي قبل انطلاق مباريات اليوم في الجولة 33.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري للمرة الـ 44 في تاريخه، واول نادي يتوج بالدوري في نسخته الجديدة دوري نايل.



وسام أبو علي يغرد منفردًا بترتيب هدافي الدوري المصري



يتصدر المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، قبل انطلاق منافسات الجولة 33.



يتواجد وسام أبو علي نجم الأهلي في صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد 18 هدف بعد تألق مبهر له بالقميص الأحمر في منافسات البطولة المحلية.



فيما يحتل الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز المركز الثاني برصيد 17 هدف، وحسام أشرف لاعب بلدية المحلة في المركز الثالث برصيد 14 هدف.



جدول ترتيب هدافي الدوري المصري



1ـ وسام أبو علي: 18 هدفًا

2ـ فيستون مايلي: 17 هدفًا

3ـ حسام أشرف: 14 هدفًا

4ـ حسام حسن: 11 هدفًا

5ـ صديق أويجولا: 11 هدفًا

6ـ مابولولو: 11 هدفًا

7ـ مصطفى زيكو: 11 هدفًا

8ـ ياو أنور: 11 هدفًا

9ـ محمد سالم: 10 أهداف

10ـ أحمد زيزو: 9 أهداف

11ـ شادي حسين: 9 أهداف

