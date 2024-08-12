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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي باريس سان جيرمان، برئاسة ناصر الخليفي، جاهدًا لإتمام صفقاته قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

ناصر الخليفي يعد جماهير سان جيرمان بصفقة مدوية

وأفادت شبكة "فوت ميركاتو" اليوم الإثنين أن النادي الباريسي لا يعتزم الاكتفاء بضم ديزيريه دوي، جناح رين ومنتخب فرنسا الأولمبي، بل يخطط أيضًا للتعاقد مع صفقة مفاجئة أو اثنتين قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت التقارير الصحفية يوم الأحد أن ديزيريه دوي قد اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان بدلًا من بايرن ميونخ.

وكان باريس سان جيرمان قد عزز صفوفه بثلاث صفقات حتى الآن، حيث ضم ماتفي سافونوف، حارس مرمى كراسنودار الروسي، وجواو نيفيز، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي. كما انضم المدافع الإكوادوري ويليان باتشو في بداية الأسبوع الجاري قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني