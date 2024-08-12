نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري 2023-24 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من محبي الكرة المصري حول العالم، عن معرفة المباريات المتبقية لفريق بيراميدز، في منافسات الدوري المصري الممتاز.



ويأتي ذلك بعدما فاز فريق بيراميدز على نظيره طلائع الجيش في مباراة أمس، والتي اختتمت بخماسية للأهرام مقابل هدفين للجيش وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري



بيراميدز ضد الداخلية... يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024، في تمام الساعة 21:00 مصر والسعودية... على ستاد الدفاع الجوي.

طلائع الجيش ضد بيراميدز... يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، في تمام الساعة 21:00 مصر والسعودية.. على ستاد الجهاز الرياضة العسكري.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1ـ وسام أبو علي.. 18 هدفًا.

2ـ فيستون مايلي.. 17 هدفًا.

3ـ حسام أشرف.. 14 هدفًا.

4ـ حسام حسن.. 11 هدفًا.

5ـ صديق أويجولا.. 11 هدفًا.

6ـ مابولولو.. 11 هدفًا.

7ـ مصطفى زيكو.. 11 هدفًا.

8ـ ياو أنور.. 11 هدفًا.

9ـ محمد سالم.. 10 أهداف.

10ـ أحمد زيزو.. 9 أهداف.

11ـ شادي حسين.. 9 أهداف.

