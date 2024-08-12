نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يغلق صفحة الفوز على البنك الأهلي ويستعد لمواجهة زد بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر غلق صفحة الفوز على البنك الأهلي بالدور ال 16من منافسات كأس مصر والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويستعد لمواجهة فريق زد بالدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول للكرة بالمصري لمواجهة زد يوم الاربعاء المقبل بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يسعي الجهاز الفني للمصري لمواصلة انتصاراته والفوز على نظيره زد للحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري.

يواصل الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية على ملعب ستاد الكلية الحربية بمعسكره المغلق بالقاهرة استعدادا للمواجهات المقبلة.

موعد مباراة المصري وزد بالدوري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف يوم الاربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وزد

وتنطلق هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري والرسمي لبطولة الدوري الممتاز.

