يوفنتوس يستهدف ضم لاعب ميلان

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أحمد جودة - القاهرة -

يسعي يوفنتوس في التعاقد مع الظهير الفرنسي بيير كالولو كياتينجوا لاعب ميلان في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير الإيطالية أن اليوفي تقدم بعرض رسمي صباح اليوم "الأثنين" للميلان لضم لاعبه بيير كالولو علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بمقابل 3 مليون يورو، بالإضافة إلي وجود بند بأحقية الشراء بمقابل 14 مليون يورو.

يوفنتوس يسعي لضم الظهير الفرنسي كالولو

وأضافت أن يوفنتوس أتم الاتفاق مع الظهير الفرنسي كالولو علي كافة الأمور المالية والتعاقدية، تمهيدًا للانضمام إلي صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالي.

وانتقل كالولو البالغ من العمر 24 عاما إلي صفوف ميلان في صيف 2020 قادمًا من أولمبيك ليون بمقابل 480 ألف دولار.