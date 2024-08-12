نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الناشئات يعسكر شهريًا لاكتشاف وجوه جديدة..ومعسكر لمزدوجي الجنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة جلسة مع أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 سنة، تم الاتفاق خلاله على إقامة معسكر مفتوح لمدة أسبوع بشكل دوري شهريًا لاكتشاف وأختبار لاعبات جدد لقوام المنتخب ، بالتنسيق مع الأندية، على أن يشمل المعسكر اختبارات تصفية ثم تدريبات ومباراة ودية أو إثنين خلال المعسكر.

كما تم الاتفاق على أن يتم إقامة معسكر لمزدوجي الجنسية خلال الفترة المقبلة سيتم تحديد موعده لاختبار لاعبات جدد للانضمام لمنتخب مصر تحت 20 سنة.

ويعاون أميرة يوسف كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد وعاطف عطيه محلل أداء وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى ودكتور إيمان كمال طبيب ومحمد خاطر مخطط أحمال، وميريت مونيس ورنيم القاضي علاج طبيعي، وسونيا سيد إداري المنتخب.

