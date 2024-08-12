نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصري: هذا المدرب له فضل كبير في بدايتي مع الزمالك..وأتمنى اللعب بجوار "شيكابالا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود الحصري، لاعب 2005، أنه يتمنى مواصلة اللعب داخل القلعة البيضاء حتى اعتزاله كرة القدم، مشددا على عشقه للفانلة البيضاء.

وقال الحصري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "حسام عبدالمنعم له فضل كبير في بدايتي الكروية داخل نادي الزمالك وساعدني كثيرا، وأتمنى الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".

واختتم اللاعب حديثه قائلا: "مثلي الأعلى مصطفي فتحي وأتمنى اللعب بجوار شيكابالا".

