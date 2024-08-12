ليستر سيتي يكثف مفاوضاته مع باير ليفركوزن لضم مهاجمه

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أحمد جودة - القاهرة - دخل ليستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات مع باير ليفركوزن الألماني لضم المهاجم التشيكي الدولى آدم هلوزيك، في الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو، فإن ليستر سيتي تقدم بعرض رسمي لضم آدم هلوزيك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأضاف أن الفريق الإنجليزي يكثف مفاوضاته فى الوقت الحالي مع المهاجم التشيكي لإقناعه بالانضمام إلى الفريق، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

ليستر سيتي يرغب فى ضم آدم هلوزيك

ويسعي ليستر سيتي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، فى تعزيز خط الهجوم لتعويض رحيل مهاجمه النيجيري كيليتشي إيهيناتشو إلي إشبيلية الإسباني.

وانتقل آدم هلوزيك البالغ من العمر 22 عامًا، إلى صفوف باير ليفركوزن قادمًا من سبارتا بارغ صيف 2022، بمقابل 13 مليون يورو.

وشارك المهاجم التشيكي مع فريقه الألماني الموسم الماضي فى 36 مباراة، أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

