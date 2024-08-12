نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز شباب الاستاد يفتح باب الترشح لعضوية تحت السن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مركز شباب الاستاد عن فتح باب الترشح لعضويتين تحت السن، وذلك خلال الفترة من 13 أغسطس وحتى 19 أغسطس 2024.

يهدف هذا الإعلان إلى تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الإدارية للمركز، وإتاحة الفرصة لأعضاء جدد للمساهمة في تطويره.

وأشار المركز إلى أنه يتعين على الراغبين في الترشح تقديم مجموعة من المستندات وفقًا للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب رقم (36) لسنة 2018، والتي تشمل استمارة طلب الترشح، استمارة بيانات المرشح، وصورة من بطاقة الرقم القومي، المؤهل الدراسي، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة أداء الخدمة العسكرية، وإيصالات سداد الاشتراك السنوي ورسوم الترشح.

كما يتطلب تقديم قرار بعدم فصل المرشح من أي جهة شبابية أو رياضية، وإقرار بصحة البيانات الواردة في الاستمارة.

تستقبل طلبات الترشح خلال مواعيد العمل الرسمية بمقر المركز، من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن الساعة 6 مساء حتى 9 مساء.

ويسعى المركز من خلال هذه الخطوة إلى دعم الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في إدارة المركز وتنظيم فعالياته.

