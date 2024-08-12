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أحمد جودة - القاهرة - ألمح دانييلي دي روسي، مدرب فريق روما، إلى احتمال رحيل لاعبه باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دي روسي يحسم موقفه من رحيل ديبالا

في تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أعرب دي روسي عن رضاه عن العمل الذي تم حتى الآن، قائلًا: "أنا سعيد للغاية بالطريقة التي قمنا بها، ومن المؤكد أن الوافدين الجدد سيوفرون الدعم المطلوب".

وأضاف: "كان الفريق بحاجة إلى تعزيزات، فنحن بحاجة إلى لاعبين بنفس مستوى الأساسيين، وهذا بالفعل ما يحدث. دعونا ننتظر ونرى."

وأشار دي روسي إلى أن بعض اللاعبين قد يتركون روما وينتقلون إلى أندية أخرى، قائلًا: "توجد حالات يجب تقييمها كما هو الحال في الفرق الأخرى بالدوري."

وأوضح: "عندما يكون لديك 31 لاعبًا، فإن الأمور لا تسير بسلاسة. دعونا نرى ما إذا كان أحدهم سيرحل، وبعد ذلك سنركز على التعاقد مع البديل المناسب."

يُذكر أن باولو ديبالا قد شارك لمدة 15 دقيقة فقط في المباريات الأخيرة، وقد ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال أندية مثل الأهلي أو الاتحاد أو القادسية.

ردًا على الشائعات حول ديبالا، قال دي روسي: "أنا لا أضع التشكيلة بناءً على الشائعات. أترك هذا للآخرين، ولا شيء يؤثر على اختياراتي."

واختتم حديثه قائلًا: "سوف نرى ما سيحدث، وليس فقط فيما يتعلق بديبالا. أي لاعب يرغب في الرحيل، فهو حر في اتخاذ قراره."