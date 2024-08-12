نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يرفض ضغوط الخطيب لإعادة القندوسي.. والأهلي يقرر تجديد إعارة اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامى محمد الليثى أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جدد رفضه لعودة الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق المُعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، رغم تألق اللاعب هذا الموسم إلا أن كولر رفض منذ عدة أسابيع عودة اللاعب للأهلي، ثم جدد رفضه مؤخرًا هذه الفكرة.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " حدث محمود الخطيب رئيس النادي مع كولر خلال الجلسة الأخيرة التي جمعتهما عن أهمية عودة القندوسي".



وتابع: "يأتي ذلك بعد نجاحه الرائع مع سيراميكا، وحاول رئيس النادي إقناع كولر بالفكرة لكن المدير الفني رفض تمامًا وأكد عدم قناعته بفكرة عودة اللاعب ".



وأردف: "أكد المدرب السويسري لرئيس الأهلي، أن القندوسي لاعب جيد وقدم بالفعل موسم رائع مع سيراميكا لكن طريقة لعبه لا تتناسب مع الطريقة التي يلعب بها الأهلي تحت قيادته".



واختتم: " كولر طلب من الخطيب إعارة القندوسي مرة ثانية داخل مصر أو خارجها وهو ما سيحدث الفترة المقبلة".

