نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالمصري يكشف اهتمام الأهلي بأحمد عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي المصري عن موقف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي من انضمام أحمد عيد لاعب الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد المصدر أن كولر شدد على أهمية ضم أحمد عيد، ظهير الفريق اابورسعيدي، إلى صفوف الأهلي حيث جاء هذا التأكيد بعد الأداء المتميز الذي قدمه عيد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة، حيث جذب انتباه كولر بمهاراته اللافتة.

مصدر بالمصري يكشف اهتمام الأهلي بأحمد عيد

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قدمت بالفعل أحمد عيد إلى كولر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا باللاعب.

أثار تألق عيد في البطولة الأولمبية رغبة كولر في تعزيز فريقه باللاعب الشاب الموهوب.

وأشار المصدر إلى أن كولر سيقوم باتخاذ قرار نهائي بشأن التعاقد مع أحمد عيد في الفترة المقبلة، حيث يسعى الأهلي لتعزيز صفوفه بأفضل اللاعبين استعدادا للتحديات القادمة.

