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أحمد جودة - القاهرة - كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 عن أبرز اللقطات التي حدثت في الفعاليات التي انتهت أمس الأحد

ابرز لقطات أولمبياد باريس 2024

وجاءت أبرز لقطات أولمبياد باريس 2024، وفقًا لبيانات اللجنة المنظمة للحدث وفق ما يلي:-

760 فعالية على 32 رياضة أولمبية.

850 ميدالية أولمبية جمعتها 85 دولة.

9.5 مليون تذكرة مباعة لحضور المنافسات الأولمبية بزوار من 222 دولة مختلفة، بواقع 62% فرنسيين، و38% أجانب. وكانت بريطانيا في صدارة الجمهور الأجنبي، خلفها كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وهولندا.

450 ألف مشاهد تابعوا منافسات كرة الطائرة بجوار برج إيفل.

743 ألف مشجع في 30 يوليو الماضي.

مليون شخص تقريبًا شاهدوا منافسات الدراجات سواء للرجال أو السيدات.

400 ألف شطيرة نقانق بيعت في الأماكن التي استضافت المنافسات الأولمبية، منها 100 ألف شطيرة نقانق نباتية.

حصلت الحسابات الاجتماعية الخاصة بباريس 2024 على مليارين و400 مليون زيارة.

ستة ملايين زائر تواجدوا في المقار الأوليمبية.

200 ألف زيارة للشعلة الأوليمبية في حدائق تويليري.

11 ألف و804 رياضيا تواجدوا داخل القرية الأوليمبية.

150 جلسة لقص الشعر والتزين يوميا في القرية الأولمبية.

أربعة آلاف قطعة حلوى و600 قطعة من خبز باجيت الفرنسي وثلاثة آلاف قطعة كعكة مافن، قدمت يوميا في القرية الأولمبية.

سبعة طلبات للزواج عرضت خلال الأولمبياد، منها عرض مزدوج في مارسيليا حيث جرت منافسات الإبحار.

احتاج تنظيم الأوليمبياد لميزانية تقدر بأربعة مليار و400 مليون يورو، 95% منها تمويل خاص، بمساهمة 84 شريك محلي، وبتعاون من 180 ألف شخص عملوا بشكل مباشر لصالح الأوليمبياد بين 2017 و2024، فضلًا عن التعاقد مع ألفين شركة.

شارك في أوليمبياد باريس 10 ألف و500 بطل رياضي، وأربعة آلاف و400 بطل باراليمبي، موزعين على 206 وفدا أوليمبيا، و182 وفدا باراليمبيا، ليتنافسوا في 32 رياضة أوليمبية منها أربع مستحدثة، و22 رياضة باراليمبية.