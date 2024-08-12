نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد تصرف من كولر بعد الإطاحة بمترجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثي، عن استعانة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بالسفارة السويسرية بالقاهرة من أجل ترشيح مُترجم جديد يقوم بأعمال الترجمة له خلال الموسم المقبل بعدما تمت إقالة خالد الجوادي مترجمه السابق.

كولر يستعين بـ "السفارة السويسرية" لاختيار مترجم جديد

قال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلًا: "حضر مترجم يتبع للسفارة السويسرية جلسة كولر الأخيرة مع محمود الخطيب، ليطلب المدرب السويسري من سفارة بلاده ترشيح أكثر من مترجم".

وأردف: "يأتي ذلك بجانب المترجمين الأخرين الذين سيتم ترشيحهم عن طريق النادي تمهيدًا لإختيار أحدهم للعمل معه في الموسم الجديد ".