نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواصل الحديث عن سعي نادي برشلونة للحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي النادي الكتالوني للتعاقد مع نيكو ويليامز بعدما حسم صفقة داني أولمو، وذلك لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

تطورات جديدة بشأن انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة



وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات أنهم في إسبانيا يقولون بأن نيكو ويليامز أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى برشلونة.

وأضاف رومانو:"أنا أحترم مصادر هذه الأخبار والصحف ولكن لا يمكنني ضمان وتأكيد هذه المعلومات، ما أعرفه هو أن برشلونة يتواصل مع وكيل اللاعب بشكل يومي".

