نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من الزمالك بشأن العرض السعودي المقدم لـ زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامى محمد الليثي، أن خلال الساعات القادمة سوف يجتمع أحمد سيد زيزو صانع ألعاب فريق الزمالك مع حسين لبيب رئيس النادى لحسم موقفه من التجديد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عقب تقديم أحد الأندية السعودية عرض رسمى لضم اللاعب.

جلسة حاسمة تجمع زيزو برئيس الزمالك لتحديد موقف العرض السعودي

قال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " في اجتماع مهم جدا في الزمالك بين زيزو ومسئولي النادي وتحديدا كابتن حسين لبيب رئيس النادي".

وتابع: "الاجتماع هيحسم بشكل كبير موقف زيزو، الزمالك هيعرض التجديد 3 مواسم مع إمكانية إعارته لموسم".

واختتم: "سيتم الإستماع لطلب اللاعب نفسه ورغبته، هل يريد الرحيل أم الإستمرار خاصة وأن زيزو مطلوب في نادي سعودي الموسم الجاي".