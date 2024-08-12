نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يكشف موقف مالكوم من مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال عن موقف نجم الفريق البرازيلي مالكوم من مواجهة الأهلي وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر السعودي.



ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي مساء غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة السوبر السعودي في السابعة والربع بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.



وقال خيسوس في تصريحات صحفية:"مالكوم لن يكون حاضر في مباراة الغد وكما عودنا الهلال لن يعتمد على لاعب واحد، سيكون هناك من يعوضه".



وأضاف: "هناك أيضًا غياب الثنائي كوليبالي والبليهي، ولكن مثل العام الماضي الهلال لا يعتمد على 11 لاعب فقط".



واختتم خيسوس تصريحاته قائلًا: "مسئوليتنا تكرار ما فعلناه في الموسم الماضي والبحث عن الأفضل، لدينا الثقة الكاملة في جميع اللاعبين".