الأهلي يستعد للإعلان عن ثالث صفقاته الصيفية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للإعلان عن ثالث صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان قد نجح النادي الأهلي في ضم المدافع القطري المصري، يوسف أيمن لاعب فريق الدحيل القطري، بالإضافة إلى الحصول على خدمات المغربي يحي عطية الله، الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي.

الأهلي يتعاقد مع محمد بن رمضان

ووفقا لمصدر داخل النادي الأهلي، فإن إدارة الفريق نجحت في ضم اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان قادمًا من صفوف فريق فيرينكفاروسي المجري، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

ويأتي تعاقد النادي الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان، بعد طلب من المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، والذي يرغب في تدعيم صفوف الفريق خلال الصيف.

ووفقا للمصدر، فإن النادي الأهلي قد حصل بالفعل على توقيع اللاعب، مشيرا إلى أنه سيصل إلى القاهرة مساء اليوم من أجل إنهاء الإجراءات والخضوع لفحص طبي.

وكشف المصدر، أن الأهلي نجح في ضم محمد علي بن رمضان مقابل مبلغ 2 مليون و200 ألف دولار، حيث سيتم دفع مبلغ مليون دولار كمقدم، ثم تقسيط المبلغ المتبقي على دفعتين واحدة في منتصف العام المقبل، والآخر بنهاية الموسم.