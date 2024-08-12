نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. مبابي يقود قائمة ريال مدريد أمام أتلانتا وكولر يتمسك بقرار رحيل نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في السوبر الأوروبي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أغسطس الحالي بستاد وارسو ضمن منافسات نهائي السوبر الأوروبي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وأتالانتا مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - ديفيد ألابا - جاكوبو رامون - أنطونيو روديجر.

خط الوسط: بيلينجهام، مودريتش، تشواميني، سيبايوس، كامافينجا، فالفيردي، جولر.

خط الهجوم: اندريك، مبابي، رودريجو، فينيسيوس، براهيم دياز

الهلال يكشف موقف مالكوم من مواجهة الأهلي

تحدث البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال عن موقف نجم الفريق البرازيلي مالكوم من مواجهة الأهلي وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر السعودي.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي مساء غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة السوبر السعودي في السابعة والربع بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال خيسوس في تصريحات صحفية:"مالكوم لن يكون حاضر في مباراة الغد وكما عودنا الهلال لن يعتمد على لاعب واحد، سيكون هناك من يعوضه".

أول قرار من الزمالك بشأن العرض السعودي المقدم لـ زيزو

أكد الإعلامى محمد الليثى أن خلال الساعات القادمة سوف يجتمع أحمد سيد "زيزو" صانع العاب فريق الزمالك مع حسين لبيب رئيس النادى لحسم موقفه من التجديد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عقب تقديم أحد الأندية السعودية عرض رسمى لضم اللاعب.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " في اجتماع مهم جدا في الزمالك بين زيزو ومسئولي النادي وتحديدا كابتن حسين لبيب رئيس النادي".

المصري يخطط للتعاقد مع ثنائي الأهلي

أكد الإعلامى محمد الليثى أن النادي المصري البورسعيدي، بقيادة على ماهر المدير الفني للفريق، يرغب في ضم الثنائي كريم نيدفيد وعمار حمدي، لاعبو خط وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " في حديث داخل النادي المصري عن ضم ثنائي النادي الأهلي كريم نيدفيد نجم الوسط وزميله عمار حمدي المعار إلى المقاولون العرب".

الزمالك يخطط للتعاقد مع هذا الثنائي في حال عدم تجديد عواد

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن عودة مسئولو نادي الزمالك لدراسة التعاقد مع حارس مرمى والاختيار من الثنائي محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت أو حارس مرمى إنبي البلعوطي في الميركاتو الصيفي.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " في ظل الإتجاه لرحيل محمد عواد حالة عدم الموافقة على تجديد عقده وفقا لعرض الزمالك المالي المقدم له منذ أيام".

كولر يرفض ضغوط الخطيب لإعادة القندوسي

أكد الإعلامى محمد الليثى أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جدد رفضه لعودة الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق المُعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، رغم تألق اللاعب هذا الموسم إلا أن كولر رفض منذ عدة أسابيع عودة اللاعب للأهلي، ثم جدد رفضه مؤخرًا هذه الفكرة.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " حدث محمود الخطيب رئيس النادي مع كولر خلال الجلسة الأخيرة التي جمعتهما عن أهمية عودة القندوسي".

