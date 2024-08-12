نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| عرض خرافي من السعودية إلى فينيسيوس.. وهكذا رد نجم الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات مفاجأة في رحيل اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صندوق الاستثمارات يفاوض فينيسيوس

وارتبط فينسيوس بمغادرة صفوف الملكي خلال الموسم الجديد، بعد أن وصله عروض مميزة ومختلفة من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق ذلك فقد ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك نادي سعودي يقترب بشدة من التعاقد مع جونيور خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأكدت التقارير على أن هناك عرض مقدم للاعب ريال مدريد يبلغ قيمته 350 مليون يورو سنويًا وهو من أضخم العروض التي تم تقديمها لجوهرة الريال.

ولكن تؤكد التقارير أن ريال مدريد لن يسمح برحيل فينسيوس جونيور عن صفوفه إلى أي نادي إلا في حال تم دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ مليار يورو.

ويرفض فينيسيوس، مغادرة صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، ولذلك لم يستجيب للعرض السعودي.