نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إنتر ميلان يعلن تجديد عقد لاوتارو مارتينيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الاثنين والموافق الثاني عشر من أغسطس الجاري عن تجديد عقد نجمه لوتارو مارتينيز ليواصل مسيرته داخل النيراتزوري فترة أطول.

وكانت انتشرت خلال الساعات الأخيرة العديد من التكهنات حول رحيل مارتينيز عن إنتر ميلان بعد وجود اهتمام كبير من مختلف أندية أوروبا بالحصول على خدماته.

تجديد عقد مارتينيز مع إنتر ميلان

وفي سياق ذلك أعلن نادي إنتر ميلان بشكل رسمي عن تجديد عقد نجمه حتى يونيو من عام 2029 القادم.

وبحسب ما أعلنه الحساب الرسمي للإنتر فإن التجديد يأتي نتيجة لما قدمه اللاعب من مستويات رائعه من النادي الإيطالي خلال الست مواسم الماضية.

وخاض جوهرة الأرجنتين مع نادي إنتر 282 مباراة، ونجح في الاشتراك بـ129 هدفًا بكل المسابقات.