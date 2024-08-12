نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة مبابي.. قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أغسطس الحالي بستاد وارسو ضمن منافسات نهائي السوبر الأوروبي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وأتالانتا مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - ديفيد ألابا - جاكوبو رامون - أنطونيو روديجر.

خط الوسط: بيلينجهام، مودريتش، تشواميني، سيبايوس، كامافينجا، فالفيردي، جولر.

خط الهجوم: اندريك، مبابي، رودريجو، فينيسيوس، براهيم دياز