عاجل.. جوليان ألفاريز يصبح ثاني أغلى صفقة في تاريخ أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي أتلتيكو مدريد، صفقة ضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز قادمًا من مانشستر سيتي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

أتلتيكو مدريد يضم جوليان ألفاريز مقابل 95 مليون يورو

نجحت إدارة أتلتيكو مدريد، في التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم جوليان ألفاريز في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إلى صفوف الفريق المدريدي.

وحصل نادي أتلتيكو مدريد، على توقيع جوليان ألفاريز لمدة 6 مواسم مقبلة، حتى يونيو 2030.

وحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية فإن صفقة جوليان ألفاريز قد كلفت أتلتيكو مدريد مبلغ قيمته 81.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 95 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة البريطانية إن أتلتيكو مدريد سوف يسدد مبلغًا قيمته 64.4 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو) مع 17.1 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو) كحوافز إضافية للمهاجم الأرجنتيني.

وأصبح ألفاريز، ثاني أغلى صفقة بتاريخ نادي أتلتيكو مدريد بعد البرتغالي جواو فيليكس.

وكان ألفاريز صاحب الـ24 عامًا، قد انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2022 قادمًا من ريفر بليت في صفقة بلغت قيمتها 14 مليون جنيه إسترليني.

وخاض جوليان ألفاريز مع كتيبة بيب جوارديولا، 103 مباراة وسجل 36 هدفًا و18 تمريرة حاسمة.

وحقق ألفاريز مع مانشستر سيتي، 6 ألقاب؛ وهي؛ الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية.