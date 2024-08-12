نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب جلسة جوميز مع نجم الزمالك قبل مران اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الأبيض على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة جوميز مع روقا على هامش مران اليوم

منح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعب من أجل تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، وشرح له بعض المهام المتعلقة بمركزه لتنفيذها في التدريب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز