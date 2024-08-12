نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرد على أكبر صفقة من الدوري السعودي للتعاقد مع فينيسيوس جونيور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن رد نادي ريال مدريد الإسباني على رحيل لاعبه البرازيلي فينسيوس جونيور عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة.

وانتشرت عدة تكهنات تفيد بمغادرة جونيور نادي ريال مدريد الإسباني بعد أن وصله عروض ضخمة من قبل أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد معه.

ووصل فينسيوس عرض من قبل الدوري السعودي للحصول على خدماته مقابل 350 مليون يورو سنويًا.

موقف جونيور وريال مدريد من التوقيع مع نادي سعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد ولاعبه رفضا أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم والتي تتمثل في رحيل فينسيوس جونيور إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في دوري روشن للمحترفين.

يذكر أن ريال مدريد سيسمح برحيل اللاعب حال تقدم نادي للتعاقد معه وكان على استعداد لدفع شرطه الجزائي البالغ مليار يورو.