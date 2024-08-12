نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ميلان يتعاقد مع إيمرسون رويال قادمًا من توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، تعاقده مع البرازيلي إيمرسون رويال لاعب توتنهام الإنجليزي وذلك في إطار تدعيم صفوف “الروسونيري” استعدادًا للموسم المقبل.

ميلان يضم إيمرسون رويال من توتنهام

وقع نادي ميلان، مع المدافع البرازيلي رويال لمدة 4 مواسم، حتى 30 يونيو 2028، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأوضح بيان نادي ميلان، إن إيمرسون رويال سيرتدي القميص رقم 22 مع الفريق.

ويُجيد إيمرسون رويال صاحب الـ25 عامًا، اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

وسبق للبرازيلي إيمرسون، اللعب لأندية ساو باولو وأتلتيكو مينيرو وبرشلونة وريال بيتيس.