نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ⁧‎الأهلي⁩ يكشف عن مفاجأة واستعدادات مكثفة لمواجهة الهلال في السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الهلال في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الهلال في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت أبوظبي.

يايسله: نسعى لحصد السوبر وتسجيل بداية مميزة

قال يايسله خلال المؤتمر الصحفي لكأس السوبر السعودي: "كثفنا الاستعداد لكأس السوبر بلاعبين جدد متعطشين للفوز، إذ يهمنا حصد اللقب وتسجيل بداية مميزة لنا".

وتابع::اللاعبون أظهروا أداءً رائعًا في مرحلة الإعداد، وجاهزون لتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الانتصار أمام الهلال غدًا".

واستكمل: "نشكر جمهور الأهلي لدعمهم الموسم الماضي ودائمًا ما يكون دورهم حافزًا وطاقة لتقديم الأفضل".