نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة موناكو في كأس جامبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانس فليك للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق موناكو الفرنسي، في المباراة التي ستقام بينهما ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

موعد مباراة برشلونة ضد موناكو في كأس خوان جامبر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد موناكو الفرنسي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة موناكو في كأس جامبر