الأهلي يرغب في التعاقد مع نجم الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسؤولو النادي الأهلي في الحصول على خدمات نجم الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق.

الأهلي مهتم بالتعاقد مع أشرف دراي

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي، أن أحد مسئولي شركة الكرة بالنادي الأهلي، قد استفسر عن إمكانية التعاقد مع أشرف داري لاعب فريق بريست الفرنسي خلال الميركاتو الحالي.

وتواصل النادي الأهلي مع وكيل اللاعب، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر، بالإضافة إلى طلباته الشخصية وطلبات الفريق الفرنسي، الأمر الذي واجه ترحيب من جانب اللاعب.

ووفقا للمصدر فإن أشرف داري لاعب فريق بريست الفرنسي، سيكون أحد اهتمامات النادي الأهلي خلال هذا الصيف، مشيرا إلى أنه لن يتم الدخول في أي تفاوض إلا بعد إنهاء إنتقال محمد عبدالمنعم إلى صفوف فريق نيس.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيشارك بها الفريق خلال الموسم الجديد.