نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به لقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له فى التاسعة مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب.

تشكيل سموحة أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس أرثر، ابو بكر ليادى.

خط الوسط: عمرو قلاوه، الحبيب أحمد حسن، أحمد على أمين، محمد كناريا، أحمد خالد

خط الهجوم: فادى فريد

ويحتل سموحه المركز السادس برصيد 45 نقطة بينما يأتى سيراميكا كليوباترا فى المركز الثامن برصيد 45 نقطة.