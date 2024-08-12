نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة فشل انتقال أليو ديانج إلى الخلود السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة ما يتردد حول إمكانية إلغاء نادي الخلود السعودي لصفقة استعارة المالي أليو ديانج لمدة موسم.

وقال المصدر:"أتممنا صفقة أليو ديانج مع نادي الخلود وتم توقيع العقود".

وأضاف:"من المنتظر أن يتم تحويل قيمة الصفقة من النادي السعودي نهاية الشهر الحالي بناء على الإتفاق المبرم بيننا".

وأشار:"النادي السعودي لم يتواصل معنا بشأن إلغاء الصفقة مثلما يتردد".