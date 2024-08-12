نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ٣٣ لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة زد، تدريبات استشفائية، فيما استكمل اللاعبون الشباب تدريباتهم على ملعب التتش.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٢٥ لبطولة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى ٨٤ نقطة بعد الفوز على زد، فيما كان الفريق قد حسم الفوز ببطولة الدوري رسميا عقب مباراة سموحة، التي أقيمت على استاد برج العرب وانتهت بفوز الأهلي.