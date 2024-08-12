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عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع بن شرقي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة رغبة النادي الأحمر في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق.

بن شرقي خارج حسابات الأهلي

وانتهى تعاقد أشرف بن شرقي مع نادي الريان القطري نهاية الموسم الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج الرياضي” إن أشرف بن شرقي خارج حسابات النادي الأهلي لضمه هذا الصيف.

وأضاف المصدر بأن النادي الأهلي لا يفاوض اللاعب وليس هناك أي نية للتعاقد معه.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غدٍ الأربعاء في إطار مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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