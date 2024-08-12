نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد موناكو في كأس خوان جامبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو الفرنسي، في التتويج ببطولة خوان جامبر؛ بعدما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

أهداف مباراة برشلونة موناكو في كأس خوان جامبر

افتتح التسجيل لصالح فريق موناكو، اللاعب لامين كامارا في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ثم سجل بريل إيمبولو الهدف الثاني لفريق موناكو في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، بطريقة رائعة في شباك برشلونة.

وأضاف كريستيان ماويسا الهدف الثالث لصالح موناكو في الدقيقة 86، بعد تسديدة قوية رائعة داخل منطقة الجزاء.