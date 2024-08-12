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آخر تطورات انتقال محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي ، آخر التطورات في انتقال محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي.

وقال المصدر:"حتى الأن لم نتلقى رد رسمي من نادي نيس الفرنسي بشأن مطالبنا لرحيل محمد عبد المنعم".

وأضاف:"طلبنا عدة امتيازات مثل نسبة البيع ومشاركة اللاعب مع الفريق في عدد معين من المباريات".

وأشار:"العرض الأخير المقدم من النادي الفرنسي يقترب من 4 مليون يورو والنادي لا يمانع رحيل اللاعب مقابل الحصول على هذا المبلغ".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غدٍ الأربعاء في إطار مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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