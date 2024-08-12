نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يقتنص تعادلًا متأخرًا أمام مودرن سبورت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى مع نظيره مودرن سبورت بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الاتحاد يتعادل مع مودرن سبورت

افتتح المغربى عبد الكريم الوادى التسجيل فى الدقيقة 13، وتعادل أحمد عادل ميسى للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 89.

وبذلك يرتفع رصيد مودرن سبورت إلى51 نقطة والاتحاد السكندرى إلى 41 نقطة.

جاءت المباراة حماسيه سريعه فى شوطها الأول الذى سيطر مودرن سبورت على معظم فتراته وهدد مرمى الاتحاد السكندرى وأسفر الضغط عن تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية من عبد الكريم الوادى سكنت مرمى المهدي سليمان ولاحت لمودرن سبورت فرص أخرى لتعزيز الهدف لكن دفاع الاتحاد السكندرى تصدى لها لينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني حاول الاتحاد السكندرى تنظيم صفوفه وكثف من هجومه على مرمى مودرن الذى تراجع مستواه بشده ولاحت للاتحاد السكندرى أكثر من فرصة للتهديف إلى أن تمكن احمد عادل ميسى من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.