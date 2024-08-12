نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى كلمات فليك بعد خسارة كأس خوان جامبر بثلاثية أمام موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، عن خسارة فريقه القاسية أمام موناكو بثلاثة أهداف دون رد في مباراة كأس خوان جامبر الودية، التي أقيمت مساء الإثنين.

فليك: نحن في فترة إعداد.. وسنتحسن أمام فالنسيا

قال فليك في تصريحاته عقب خسارته أمام موناكو في أول مباراة رسمية له على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”: “في النهاية نحن في فترة ما قبل الموسم، وأعلم أن الفريق يمكنه اللعب بشكل أفضل بكثير مما لعبه اليوم وسنتحسن ضد فالنسيا وعلينا أن نتعلم من هذه المباراة، ونحللها ونقدم التحليل للاعبين”.

وتابع فليك: “في الشوط الأول موناكو هددنا لذلك أرادنا التغيير في الشوط الثاني، فعلنا ذلك ولكن من خطأ فردي سجلوا 1-0”.

وأضاف: “إنها مجرد استعدادات وأنا واثق من أن الفريق يمكنه تقديم المزيد وتبقى 5 أيام وسنستعد بشكل جيد للقاء فالنسيا”.

وأكمل فليك: “الوقت المناسب هو الآن وليس عندما يبدأ الموسم. الآن سنحلل كل شيء ونعرض ذلك على اللاعبين وبعد ذلك علينا أن نتحسن ضد فالنسيا”.

وأردف: “عندما تخسر 3-0، لا يكون الأمر سهلًا، لكن الأجواء رائعة هنا في الملعب ويمكنك أن ترى ذلك عندما نلعب بسرعة وعندما نخلق فرصًا للتسجيل. إنه حقًا مثالي. الناس يدعموننا بشكل كبير”.

وواصل: “لا لم يكن كما نفعل عادة. هناك بعض الأسباب التي منعتنا من تطبيق هذا الضغط، وعلينا أن نتدرب على ذلك”.

واختتم: "في التدريبات نقوم بالعمل على تحسين أدائنا واليوم رأينا ما يعمل وما لا يعمل. وبعدها سنقوم بتحليل هذه المباراة، أنا واثق أننا سنتحسن يوم السبت".