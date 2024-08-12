نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي: مشروع المعد النفسي سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن استقبال دفعة جديدة من المعدين النفسيين الرياضيين "الدفعة الثالثة" ضمن مشروع المعد النفسي الرياضي، والذي يأتي في إطار رفع مستوى أداء الرياضيين المصريين وتعزيز قدراتهم الذهنية والجسدية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحسين تركيزهم مما يساهم في تحقيق نتائج أفضل في المنافسات الرياضية المختلفة.

خلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية هذا المشروع والذي يعد أحد ركائز تطبيق الإعداد النفسي للرياضيين وذلك لخلق أبطال رياضيين تم إعدادهم نفسيا للمنافسات والبطولات المحلية والدولية، حتى نتفادى ما حدث في الأولمبياد وتهيئة الأبطال لمواجهه التحديات خلال المنافسات الاولمبية والبارالمبية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي أستطاع أن يسير بخطى ثابتة ومؤثرة حيث أصبح مُدرج ضمن عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أهمها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ومشروع ستارز أوف ايجيبت، والمشروع القومي كابيتانو مصر وعدد المشروعات الخاصة بالابطال الرياضيين.

وأشار وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا للوزارة والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال، وسنواصل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة، كما سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن المشروع أثمر منذ إنطلاقه على تخريج عدد ١٠٩ معد نفسي خلال الدفعة الأولى والثانية يمثلون ٥٤ معد نفسي بالدفعة الأولي و55 معدة نفسية بالدفعة الثانية.

تجدر الإشارة إلي أن هذا المشروع يهدف إلي تعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية بجانب توفير وظيفة المعد النفسي الرياضي بجميع المحافظات للعمل على تطوير أداء اللاعبين لتقديم أبطال رياضيين قادرين علي المنافسة وتحقيق ميداليات اولمبية وبارالمبية عن طريق التدريب على المهارات، والاستراتيجيات العقلية وإدارة الانفعالات في مواقف الضغط النفسي.