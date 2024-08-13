نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد عاجل من وزارة الشباب والرياضة بعد تصريحات عمر عصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بالإشارة إلى ما أثاره الكاتبن عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى المصرى لتنس الطاولة بشأن وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل الاتحاد المصرى لتنس الطاولة والتى تضمنت العديد من النقاط أهمها عدم الحصول على المستحقات المالية، وكذلك عدم الانضباط فى إقامة المعسكرات التدريبية ووجود شبهات تتعلق بتعيين الأقارب لتولي المسؤوليات الإدارية والفنية.

بيان من وزارة الشباب والرياضة.. بشأن ما أثاره الكابتن عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة

وفيما أشار لاعب المنتخب الوطنى إلى عقد عدد من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة وكذلك التزام الوزارة بصرف الدعم الخاص بجميع اللاعبين من الوزارة، وذلك بغرض الصرف على كافة الاستعدادات والمعسكرات والمتطلبات الخاصة باللاعبين.

فإن الوزارة تؤكد أنه جاري حاليًا القيام بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية، وفيما يتعلق بالاتحاد المصرى لتنس الطاولة فقد انتهت الدراسة وجاري الآن إعداد التقرير التفصيلي النهائى والذى يتضمن تقييما موضوعيًا لجميع الإجراءات والضوابط بما يشمل أوجه الصرف للدعم المقدم من الوزارة وآلياته وتوقيتاته والمعسكرات التدريبية ومعايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية وكافة التفصيلات الخاصة بتقييم أداء الاتحاد.

وسيتم عرض تلك التقارير أول بأول على الرأى العام وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يتطلبه الأمر بعد انتهاء دراسة جميع الاتحادات خلال الأيام المقبلة.